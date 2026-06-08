【モデルプレス＝2026/06/08】タレントのpecoが6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】30歳ママタレ、息子と手繋ぎ密着◆peco、フロリダ・ディズニーワールドでの親子ショット公開pecoは、先月訪れたアメリカ・フロリダにある「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」での写真を投稿。マジックキングダムのシンデレラ城とブロンズ像を背景に、息子と手を繋ぐ微笑