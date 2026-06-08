peco、息子とディズニーワールド満喫 手繋ぎ親子ショットに「映画みたいでおしゃれ」「カラフルな服が可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/08】タレントのpecoが6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳ママタレ、息子と手繋ぎ密着
pecoは、先月訪れたアメリカ・フロリダにある「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」での写真を投稿。マジックキングダムのシンデレラ城とブロンズ像を背景に、息子と手を繋ぐ微笑ましい親子ショットを披露した。
pecoは、鮮やかなターコイズブルーのタンクトップにカラフルな花柄のショートパンツ、ブルーのウエストポーチを合わせ、息子はミッキーマウスがプリントされた可愛らしいTシャツにネイビーのハーフパンツを着用している。
この投稿には「息子くん大きくなったね」「手繋ぎショット癒される」「親子でディズニーが似合う」「2人ともカラフルな服が可愛い」「海外ディズニー憧れる」「映画みたいでおしゃれ」といった声が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ、息子と手繋ぎ密着
◆peco、フロリダ・ディズニーワールドでの親子ショット公開
pecoは、先月訪れたアメリカ・フロリダにある「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」での写真を投稿。マジックキングダムのシンデレラ城とブロンズ像を背景に、息子と手を繋ぐ微笑ましい親子ショットを披露した。
◆pecoの投稿に反響
この投稿には「息子くん大きくなったね」「手繋ぎショット癒される」「親子でディズニーが似合う」「2人ともカラフルな服が可愛い」「海外ディズニー憧れる」「映画みたいでおしゃれ」といった声が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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