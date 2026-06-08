peco（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/08】タレントのpecoが6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【写真】30歳ママタレ、息子と手繋ぎ密着

◆peco、フロリダ・ディズニーワールドでの親子ショット公開


pecoは、先月訪れたアメリカ・フロリダにある「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」での写真を投稿。マジックキングダムのシンデレラ城とブロンズ像を背景に、息子と手を繋ぐ微笑ましい親子ショットを披露した。

pecoは、鮮やかなターコイズブルーのタンクトップにカラフルな花柄のショートパンツ、ブルーのウエストポーチを合わせ、息子はミッキーマウスがプリントされた可愛らしいTシャツにネイビーのハーフパンツを着用している。

◆pecoの投稿に反響


この投稿には「息子くん大きくなったね」「手繋ぎショット癒される」「親子でディズニーが似合う」「2人ともカラフルな服が可愛い」「海外ディズニー憧れる」「映画みたいでおしゃれ」といった声が寄せられている。

pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）

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