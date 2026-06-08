タレントの鈴木奈々さんは6月7日、自身のInstagramを更新。金髪になるフィルターを使った自撮り動画を公開しました。【動画】鈴木奈々、別人級ショット「こんな彼女欲しい」鈴木さんは「金髪にしたらこんな感じかなぁ？髪明るくしようかなぁ〜」とつづり、1本の動画を公開。フィルターを使用した自撮り動画で、金髪風のヘアスタイルを披露しました。明るい髪色と眼鏡姿が印象的で、実際に髪を染めたかのような自然な仕上がりです。