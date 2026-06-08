「K-POPアイドルみたいな可愛さ」鈴木奈々、金髪姿の別人級ショットに反響！ 「女子高生でも通りそう」
タレントの鈴木奈々さんは6月7日、自身のInstagramを更新。金髪になるフィルターを使った自撮り動画を公開しました。
【動画】鈴木奈々、別人級ショット
コメントでは「違和感ないですね、お似合いです」「金髪めちゃくちゃ似合うからぜひ明るくして欲しいです」「K-POPアイドルみたいな可愛さじゃん」「お人形さんみたい」「何しても似合う可愛すぎるよ」「奈々ちゃんかわいい〜」「女子高生でも通りそう」「こんな彼女欲しい」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【動画】鈴木奈々、別人級ショット
「こんな彼女欲しい」鈴木さんは「金髪にしたらこんな感じかなぁ？髪明るくしようかなぁ〜」とつづり、1本の動画を公開。フィルターを使用した自撮り動画で、金髪風のヘアスタイルを披露しました。明るい髪色と眼鏡姿が印象的で、実際に髪を染めたかのような自然な仕上がりです。
「みんな仲良しで羨ましい!!」眼鏡姿をたびたび公開している鈴木さん。6日には「加藤綾菜ちゃんとマーティンと」とつづり、1枚の写真を公開しました。タレントの加藤綾菜さん、マーティンさんとのスリーショットで、鈴木さんはメガネにキャップを合わせたカジュアルなスタイルを披露。ファンからは、「3人の笑顔素敵ですね」「みんな仲良しで羨ましい!!」「マーティンとお似合いだよー」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)