太平洋津波警報センターによりますと、日本時間8日の午前8時37分ごろ、フィリピンのミンダナオ島付近を震源とするマグニチュード8.2の地震がありました。震源の深さは39キロで、周辺のパプアニューギニアや台湾などで津波の恐れがあると警報を出しています。