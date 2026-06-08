12人産んだ助産師HISAKOが、YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」にて「【超深刻】全く改善されない子どもの便秘…隠れたその原因とは（お手紙シリーズ）」を公開した。動画では、食事療法や薬が全く効かない3歳児の頑固な便秘に対し、消化管の問題ではなく発達特性や感覚過敏が原因である可能性を提示している。 視聴者からの相談内容は、トイレトレーニングを機に便秘になり、酸化