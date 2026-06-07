発達した雨雲は県内を抜けましたが、大隅、種子島・屋久島地方では、7日夕方にかけて土砂災害に注意してください。低気圧や梅雨前線に伴う発達した雨雲は東海上へ抜けましたが、種子島・屋久島地方は大気の状態が不安定となっています。5日午後6時の降り始めから7日午前10時までの雨の量は、屋久島町小瀬田で238.0ミリ、肝付町内之浦で232.5ミリ、屋久島町尾之間で191.0ミリとなっています。また、喜界島では7日午前4時50分ま