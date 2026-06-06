【漫画】本編を読むもしも、ねこがあの物語に登場したら…？ という、ありそうでなかった発想から生まれた『よっ！ねこむかしばなし』（ぱんだにあ/KADOKAWA）。「童話」と「ねこ」を掛け合わせ、癒やしと愛らしさでたっぷり満たされる、ねこ漫画だ。「おむすびころりん」の昔話をご存じだろうか？ 正直者のおじいさんが、ある時、外でおむすびを食べようとしたところ、うっかり落としてしまう。ころころころ…転がり落ちた穴