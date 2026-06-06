モデルでRIZINアンバサダーを務めるくるみ（31）が、6日に行われた『RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI』（ゼビオアリーナ仙台）の休憩時間に、ケージの中から結婚したことを発表した。お相手は一般男性で「ファイターではありません」と笑顔を見せた。。【動画】ケージの中から結婚を発表したRIZINアンバサダーくるみくるみは大会の休憩時間に榊原信行CEOに呼び込まれ、「結婚いたしました」と報告すると、会場から大きな拍手が送