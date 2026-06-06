【RIZIN】アンバサダーくるみ、結婚発表 仙台大会のケージからファンに報告「お相手は選手ではないです（笑）」

【RIZIN】アンバサダーくるみ、結婚発表 仙台大会のケージからファンに報告「お相手は選手ではないです（笑）」