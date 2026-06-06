【RIZIN】アンバサダーくるみ、結婚発表 仙台大会のケージからファンに報告「お相手は選手ではないです（笑）」
モデルでRIZINアンバサダーを務めるくるみ（31）が、6日に行われた『RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI』（ゼビオアリーナ仙台）の休憩時間に、ケージの中から結婚したことを発表した。お相手は一般男性で「ファイターではありません」と笑顔を見せた。。
【動画】ケージの中から結婚を発表したRIZINアンバサダーくるみ
くるみは大会の休憩時間に榊原信行CEOに呼び込まれ、「結婚いたしました」と報告すると、会場から大きな拍手が送られた。「これからは何も変わりません」とアンバサダーとしての業務を継続することを明かし、高阪剛や斎藤裕から大きな花束を受け取った。
くるみは日本、アイルランド、アメリカ、ロシアのクォーター。2020年にRIZINアンバサダーに就任し、現在は解説席に座って試合の迫力を伝えている。趣味は柔術で青帯の実力を持つ。
【動画】ケージの中から結婚を発表したRIZINアンバサダーくるみ
くるみは大会の休憩時間に榊原信行CEOに呼び込まれ、「結婚いたしました」と報告すると、会場から大きな拍手が送られた。「これからは何も変わりません」とアンバサダーとしての業務を継続することを明かし、高阪剛や斎藤裕から大きな花束を受け取った。
くるみは日本、アイルランド、アメリカ、ロシアのクォーター。2020年にRIZINアンバサダーに就任し、現在は解説席に座って試合の迫力を伝えている。趣味は柔術で青帯の実力を持つ。