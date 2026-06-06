NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で前田利家役を演じる俳優の大東駿介（40）と妻・まつ役を演じる女優の菅井友香（30）が6日、ゆかりの金沢市内で行われる「第75回金沢百万石まつり」のメーンイベント「百万石行列」に参加。市内中心部を練り歩く。「金沢百万石まつり」は1583年（天正11年）6月14日、加賀藩祖・前田利家公が金沢城に入城し、金沢の礎を築いた偉業をしのぶもの。現在の祭りは1952年（昭和27年）に第