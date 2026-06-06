NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で前田利家役を演じる俳優の大東駿介（40）と妻・まつ役を演じる女優の菅井友香（30）が6日、ゆかりの金沢市内で行われる「第75回金沢百万石まつり」のメーンイベント「百万石行列」に参加。市内中心部を練り歩く。

「金沢百万石まつり」は1583年（天正11年）6月14日、加賀藩祖・前田利家公が金沢城に入城し、金沢の礎を築いた偉業をしのぶもの。現在の祭りは1952年（昭和27年）に第1回が開催され、1984年（昭和59年）第33回で「百万石行列」の主役・利家役に初めて俳優（鹿賀丈史・金沢市出身）を起用し、初夏の一大イベントに成長した。

大東と菅井は行列に先立ち、前田利家公と正室・お松の方を祀る「尾山神社」（金沢市）を参拝。劇中の衣装に身を包んだ2人の姿に、境内を埋め尽くしたファンから感嘆の声が漏れた。

俳優の仲野太賀が主演を務め、NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。