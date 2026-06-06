【モデルプレス＝2026/06/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが6月4日、自身のInstagramを更新。ベアトップとパンツのコーディネートを披露した。【写真】「今日好き」19歳美女「頭身バランスが神」ベアトップ姿◆米澤りあ、ショート丈ベアトップ姿公開米澤は「そろそろ免許本気で取ろうか迷ってる 夏のドライビングとか最高じゃん」とコメ