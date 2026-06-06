「今日好き」米澤りあ、ベアトップから美スタイル披露「クールでかっこいい」「頭身バランスが神」と反響
【モデルプレス＝2026/06/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが6月4日、自身のInstagramを更新。ベアトップとパンツのコーディネートを披露した。
【写真】「今日好き」19歳美女「頭身バランスが神」ベアトップ姿
米澤は「そろそろ免許本気で取ろうか迷ってる 夏のドライビングとか最高じゃん」とコメント。美しいスタイルが際立つ黒いショート丈のベアトップに迷彩柄のパンツを着用し頭にサングラスを乗せたコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「クールでかっこいい」「大人っぽい」「デコルテ綺麗すぎる」「憧れのスタイル」「頭身バランスが神」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「頭身バランスが神」ベアトップ姿
◆米澤りあ、ショート丈ベアトップ姿公開
米澤は「そろそろ免許本気で取ろうか迷ってる 夏のドライビングとか最高じゃん」とコメント。美しいスタイルが際立つ黒いショート丈のベアトップに迷彩柄のパンツを着用し頭にサングラスを乗せたコーディネートを披露した。
◆米澤りあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「クールでかっこいい」「大人っぽい」「デコルテ綺麗すぎる」「憧れのスタイル」「頭身バランスが神」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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