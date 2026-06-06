第２子出産を今年５月に報告したモデル・冨永愛（４３）と「ママ友」と明かした女優に注目が集まっている。冨永は元夫との間に２００５年３月、現在、モデルデビューしている長男・章胤（２１）を出産。昨年１２月に俳優・山本一賢さんとの間に第２子を妊娠したことを公表し、５月７日に出産を報告している。そんな冨永と「ママ友」と明かしたのが、女優・内山理名（４４）。「皆んなで持ち寄り同級生ママピクニック自然