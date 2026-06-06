日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、7月4日(13:30〜22:54)に千葉・幕張メッセから生放送される。昨年より放送時間が長くなり、14年連続で総合司会を務める櫻井翔は「例年以上にたくさんの音楽とパフォーマンスをお届けできることを、今から楽しみにしています」期待を述べた。櫻井翔○櫻井翔「“夏のはじまり”のような番組になったら」今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけを1人イヤホンで聞く時代