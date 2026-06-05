東映エージエンシーは、『魔法戦隊マジレンジャー』20周年記念ファンミーティングの大阪公演となる「魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary 魔法家族、西へ! 〜ロージ・マネージ・マジ・ママルジ〜」を、8月1日に大阪市中央区・クールジャパンパーク大阪 WWホールにて開催することを発表した。○大阪本公演限りのミニアクションショーを実施!「魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary 魔法家族、西へ! 〜ロージ・マネージ・マ