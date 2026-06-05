バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。プライベートのカラオケ店で共演の女性同伴の長嶋一茂に偶然、遭遇したことを暴露する一幕があった。番組冒頭のトークで「最近、昔は絶対にやらなかったカラオケにハマって、２年ぐらい前から」と話し出した高嶋。「それがエスカレートして、ボイストレーニングに行こうかなぐらいな」と続けると