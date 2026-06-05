バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。プライベートのカラオケ店で共演の女性同伴の長嶋一茂に偶然、遭遇したことを暴露する一幕があった。

番組冒頭のトークで「最近、昔は絶対にやらなかったカラオケにハマって、２年ぐらい前から」と話し出した高嶋。「それがエスカレートして、ボイストレーニングに行こうかなぐらいな」と続けると「もっと自由になりたくなって」と続けた。

その上で「この間、ＮＨＫホールでコンサートが終わって、打ち上げを六本木でカラオケやってたら、なんか知ってる人がいた」と隣に座った一茂をチラリ。

「しかも、言っていいのかな？ お忍びの感じで。なんか、見つかっちゃったから、しようがないみたいな感じで。『俺、逃げも隠れもしないから、一緒に写真撮ろうよ』みたいな感じで撮った」と言うと、自身と一茂で女性をはさんだ３ショット写真を披露した。

進行役の「サバンナ」高橋茂雄に「真ん中の女性は？」と聞かれた一茂は「内緒です。この女性が誰かは内緒」と、とぼけたものの、「その時の（高嶋の）なんかまずいものを見ちゃったって顔と、軽蔑（けいべつ）してる顔と、冷めてる顔が３つ全部入り交じったような光景を見たの。冷めてるのと軽蔑と、あとシラけてる」と苦笑しながら続けた。

この言葉を受け、高嶋は「なんか、うわさには毎週（収録の際に）聞いてるじゃないですか？ （一茂が銀座の店に）同伴（出勤）だなんだって。でも、こうやって（相手の女性に）お目にかかると、妙に生々しくて」と正直に口に。

「銀座とかのお姉さんとかいうと、もっとすごく派手で、どこからどう見てもそういう感じ（と思ったら）…、だけど、どこか保護者とかにいそうな品のいい（女性）…。だから、その線で（一茂が）狙ってくるのかと思ったら、妙に生々しくなっちゃって」と話していた。