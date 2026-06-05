中国と韓国の両航空当局は、航空運輸権を週70往復増枠することで合意した。旅客便は週608往復から664往復、貨物便は週54往復から68往復にそれぞれ増やす。運輸権の拡大は2019年以来、7年ぶり。旅客便では、ソウル/仁川〜北京・上海・広州・大連・成都・ハルビン線をそれぞれ週7往復増やす。また、釜山・清州など韓国地方空港と広州・成都・深圳・重慶・昆明・西安・ウルムチ・ハルビン・瀋陽・延吉の10都市を結ぶ地方専用運