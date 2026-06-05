札幌地裁＝2025年9月、札幌市中央区北海道江別市で2024年、千歳市の大学生長谷知哉さん＝当時（20）＝を集団暴行し死亡させたとして強盗致死などの罪に問われた6人のうち、当時大学生だった釧路市の川村葉音被告（21）の裁判員裁判が5日、札幌地裁で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。検察側は論告で、川村被告が長谷さんと八木原亜麻被告（21）＝同罪などで起訴＝との交際トラブルを他の被告らに伝え、事件の原因をつくっ