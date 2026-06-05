高松市立みんなの病院 高松市立みんなの病院が2026年6月から鼠経ヘルニアのロボット支援手術を始めました。3日に2例のロボット支援手術を行ったということです。 2026年度の診療報酬改定に伴い、鼠経ヘルニアのロボット支援手術が6月から保険適用で受けられるようになりました。 鼠経ヘルニアは、足の付け根部分の皮下に、お腹の壁に開いた穴から腸や脂肪などの臓器が飛び出た状態です。「脱腸」と呼ばれています。