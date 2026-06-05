パンダシリーズを完成させるものフィアットは、新型クロスオーバー『グリズリー（Grizzly）』の公式画像を公開した。『グランデ・パンダ』の大型版であり、重要な欧州Cセグメントでの足場を築くことを目的としている。【画像】街乗りにぴったりなコンパクトクロスオーバー【フィアット・グランデ・パンダを詳しく見る】全21枚新型グリズリーは今年後半に欧州、中東、アフリカで発売される予定で、ボディスタイルは直線的なSUVと