パンダシリーズを完成させるもの

フィアットは、新型クロスオーバー『グリズリー（Grizzly）』の公式画像を公開した。『グランデ・パンダ』の大型版であり、重要な欧州Cセグメントでの足場を築くことを目的としている。

【画像】街乗りにぴったりなコンパクトクロスオーバー【フィアット・グランデ・パンダを詳しく見る】 全21枚

新型グリズリーは今年後半に欧州、中東、アフリカで発売される予定で、ボディスタイルは直線的なSUVと、流線形のルーフを持つファストバックの2種類となる。フィアットのオリヴィエ・フランソワCEOによれば、手頃な価格のファミリー向けクロスオーバーだという。



フィアット・グリズリー フィアット

フランソワ氏は「パンダとグランデ・パンダのファミリーを完成させるもの」と述べたが、それらとは「まったく異なる存在」であり、「収益、利益率、そしてブランド力」を高めるモデルになると説明した。

グリズリーは、親会社ステランティスのコストパフォーマンス重視のスマートカー・プラットフォームを採用する。このプラットフォームは、同様のポジショニングにあるシトロエンC3エアクロスやオペル・フロンテラなどにも採用されている。

ただし、グリズリーは兄弟車よりもわずかに大きいと見られている。C3エアクロスとフロンテラの全長は4.4m弱だが、フィアットによればグリズリーの全長は「4.5m以下」だという。

流麗なファストバックも設定

仕様詳細は未公表だが、フィアットはコンパクトなボディでありながら、卓説した室内空間とクラス最高のトランク容量を確保したと述べている。SUVモデルは実用重視で、街乗りや長距離ドライブにも適しており、一方のファストバックモデルは、よりダイナミクスと洗練性を重視しているという。

パワートレインはグランデ・パンダと同様に、ガソリンエンジン、ハイブリッド、EVまで複数の選択肢が用意される。



フィアット・グリズリー・ファストバック フィアット

グリズリーは、市場の低価格帯におけるフィアットのカバー率を高め、新たな顧客層を惹きつけることを目的とした新製品群の1つである。

フィアットはグリズリーのほかにも、新型の4人乗りマイクロカーや、1980年代の初代パンダにインスパイアされた小型EVも開発中だ。