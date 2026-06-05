俳優の杉浦太陽(45)が、5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。この春に高校生となった長男の現状を明かした。5人の父である杉浦。この日は5人の子供それぞれの近況を語った。その中で、長男の青空（せいあ）さんに言及。今年高校生になったばかりの長男について「青空くん、なんと…軽音部です」と、選んだ部活動を告白。「軽音ですよ、軽音。ずっと野球やってきたからさ、野球部入るのかなと思ってたらベースやるって言