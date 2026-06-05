俳優の杉浦太陽(45)が、5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。この春に高校生となった長男の現状を明かした。

5人の父である杉浦。この日は5人の子供それぞれの近況を語った。

その中で、長男の青空（せいあ）さんに言及。今年高校生になったばかりの長男について「青空くん、なんと…軽音部です」と、選んだ部活動を告白。「軽音ですよ、軽音。ずっと野球やってきたからさ、野球部入るのかなと思ってたらベースやるって言い出して、ベースやってるのよ」と驚いた様子だった。

自身がギターを持っていることからギターを勧めたが、「ベースがいい」と断られてしまったという。「今、横のスタジオでブンブンひてますよ」といい、「高校生になって変わった。軽音部に入ったのがでかいかな」と、その成長にしみじみ。「きっと文化祭があるから発表すると思うのよ。人前に立って演奏するから凄く度胸つくと思うのよね。楽しみだな〜文化祭」と我が子の成長に目を細めていた。

この動画には「パパ、子供達の事よく知ってるなぁ子供の毎日の様子、学校の様子、友達との関わり、部活まで、ここまで把握してるの当たり前じゃないよ！すごいよ！」「ほんとにいつも素敵なパパ＆旦那様ですね」「いいお父さんしてますね 長男君は野球部入らなかったんですね 甲子園楽しみにしてました」「青空くん軽音部なんですね ちょっとびっくり！！です」「本当いいパパ、いい旦那さんだなと思います！普段の子供のことも語れるし、子供の行事も観に行っている。素敵だなあと…」と、さまざまなコメントが寄せられた。