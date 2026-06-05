エアアジアグループは、フィリピン・エアアジアの運航が停止されるとする一部報道を否定する声明を発表した。全てのフィリピン・エアアジア便は、引き続き運航を継続しているという。エアアジアグループはこれらの報道を、フィリピン航空市場での公正な競争を阻害することを目的とした意図的な誹謗中傷キャンペーンとみなしており、消費者の選択を制限し市場の独占状態を生み出そうとする勢力の利益に資するものに過ぎないとしてい