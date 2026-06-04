6月4日は語呂合わせで「虫の日」です。石川県白山市の県ふれあい昆虫館では、毎年、子どもたちに人気の「カブトの森」がオープンし、早速、地元の園児らがカブトムシと触れ合いました。4日、県ふれあい昆虫館にオープンした「カブトの森」。鶴来第一幼稚園の園児らがカブトムシの持ち方などを職員から学び、触れ合いを楽しんでいました。県ふれあい昆虫館職員「お尻をなでなでするとカブトムシは前に進みます」園児「あ！進んだ！