4日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数168、値下がり銘柄数385と、値下がりが優勢だった。 個別ではイオレ、ジーネクスト、ＣＩＮＣがストップ高。Ｗｅｌｂｙ、Ｒｉｄｇｅ－ｉ、ＨＰＣシステムズは一時ストップ高と値を飛ばした。ｃｏｌｙ、サクシードなど7銘柄は年初来高値を更新。データセクション、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ、ＢｅｅＸ、ヌーラボ、ＷＡＳＨハウスは値上がり率上位