【EXPO 2025 カプセルQミュージアム ミャクミャク カプセルフィギュア】 10月 発売予定 価格：1個400円 海洋堂は「EXPO 2025 カプセルQミュージアム ミャクミャク カプセルフィギュア」にモノクロカラーを追加したものを10月に発売する。価格は1個400円。 本製品は大阪・関西万博のマスコットキャラクター「ミャクミャク」の手のひらサイズのフィギュ