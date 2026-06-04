【カプコンタイトルセール】 実施期間：6月30日まで 祇（くにつがみ）：Path of the Goddess ニンテンドーストアにて、カプコンのタイトルがセール対象となっている。セール期間は6月30日まで。 今回のセールでは「祇（くにつがみ）：Path of the Goddess」が25％引きの2,992円、「カプコン ファイティング コレクション2」が35％引きの3,243円、「逆転裁判1