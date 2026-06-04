タレント・ヒロミ（61）の妻でタレントの松本伊代（60）が、4日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】60歳になってもかわいらしい笑顔の松本伊代昨年「還暦」を迎えた松本。当初は還暦という言葉に抵抗があり「スイート60」と呼び替えていたが、周囲の祝福を経て次第に言葉に慣れていった。アイドル黄金期を彩った「花の82年組」が続々と還暦を迎え、黒柳徹子は驚きをあらわにする。また