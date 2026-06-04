還暦迎えた松本伊代、ヒロミとの夫婦生活を明かす 趣味には互いに「干渉しない」
タレント・ヒロミ（61）の妻でタレントの松本伊代（60）が、4日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】60歳になってもかわいらしい笑顔の松本伊代
昨年「還暦」を迎えた松本。当初は還暦という言葉に抵抗があり「スイート60」と呼び替えていたが、周囲の祝福を経て次第に言葉に慣れていった。アイドル黄金期を彩った「花の82年組」が続々と還暦を迎え、黒柳徹子は驚きをあらわにする。
また、ハワイへの家族旅行や、夫・ヒロミとおしゃべりしながら続けるウォーキング習慣など、賑やかな日常も明かされる。
自身のクローゼットに「推し活グッズ」を隠し持っているが、ヒロミとは互いの趣味については干渉しない。伊代さんは一人で韓国俳優のファンミーティングへ参加し、「推し活」をしているのだそう。はじめは心細かったが、会場で隣の席の人と友だちになり、“ファン仲間”たちと情報交換をしているそう。その経験が自身のアイドル活動にも新たな気づきを与えてくれたと明かす。
【写真】60歳になってもかわいらしい笑顔の松本伊代
昨年「還暦」を迎えた松本。当初は還暦という言葉に抵抗があり「スイート60」と呼び替えていたが、周囲の祝福を経て次第に言葉に慣れていった。アイドル黄金期を彩った「花の82年組」が続々と還暦を迎え、黒柳徹子は驚きをあらわにする。
また、ハワイへの家族旅行や、夫・ヒロミとおしゃべりしながら続けるウォーキング習慣など、賑やかな日常も明かされる。
自身のクローゼットに「推し活グッズ」を隠し持っているが、ヒロミとは互いの趣味については干渉しない。伊代さんは一人で韓国俳優のファンミーティングへ参加し、「推し活」をしているのだそう。はじめは心細かったが、会場で隣の席の人と友だちになり、“ファン仲間”たちと情報交換をしているそう。その経験が自身のアイドル活動にも新たな気づきを与えてくれたと明かす。