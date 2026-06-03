【パスト･カルデア 終末のアーチャーピックアップ召喚】 開催期間：6月3日20時～6月24日12時59分 FGO PROJECT（ノーツ、アニプレックス、ラセングル）は、Android/iOS用FateRPG「Fate/Grand Order」において、「パスト･カルデア 終末のアーチャーピックアップ召喚」を6月3日20時より6月24日12時59分まで開催する。 本召喚では、新登場となる期間限定サ&#