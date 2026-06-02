安倍晋三元首相を銃で襲撃した山上徹也被告。6月2日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、「アンビバレント山上徹也が私だけに明かした謎の核心」の著者でジャーナリストの鈴木エイトさんがアクリル板越しに初めて話した山上被告の様子を語った。 エイト「彼の弁護団の方針でメディア関係者とは一切会わせないということにしてたんですね。だから誰も会えておらず、僕も数カ月おきに拘置所を