・ＮＹダウ５１０７８．８８（＋４６．４２） 高値５１１６１．１０ 安値５０７６７．３２ ・Ｓ＆Ｐ５００７５９９．９６（＋１９．９０） ・ナスダック総合指数２７０８６．８０（＋１１４．１８） 出所：MINKABU PRESS