ライカカメラ社（Leica Camera AG）は、歴史的なカメラやアクセサリーが出品される第48回「ライツ・フォトグラフィカ・オークション」を6月13日（現地時間午前11時）にドイツ・ウェッツラーのライツ・パーク内にある「Leica Welt」にて開催する。 同社の子会社であるライカカメラ・クラシックス社（Leica Camera Classics）が年2回開催しているヴィンテージカメラ専門のオークション。希