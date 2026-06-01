台湾のADATA Technology（ADATA）は、6月2〜5日の期間にTaipei Nangang Exhibition Center Hallにて開催される、国際的なコンピュータ見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」に出展し、「Activate the AI Core ―AIの真価を引き出す―」をテーマに、最新のイノベーションを展示する。●クラウドからエッジまでつなぐAIエコシステム「COMPUTEX TAIPEI 2026」の会場では、ADATAとともに、エンタープライズ向けストレージブランド「TRUST