閣議で意見に耳を傾けるトランプ米大統領＝27日/Win McNamee/Getty Images（CNN）米国は週末、イランに対し「自衛」のための攻撃を実施した。トランプ大統領が、中東地域で続く停戦を延長し、ホルムズ海峡を再開するための合意案に修正を求める中での攻撃だった。米中央軍は31日夜、週末の攻撃はイランのレーダー施設と指揮統制施設を標的にしたもので、「国際水域上空で活動していた米国のMQ1ドローン（無人機）の撃墜を含むイラ