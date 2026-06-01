俳優の川崎麻世が31日に自身のアメブロを更新し、妻・花音さんの誕生日を前倒しでお祝いしたことを報告した。この日、川崎は「6/2が妻の誕生日ですが当日は二人共仕事なんでディナーには行けません」と明かし「そこで昨日妻の前倒しのバースデーディナーに行って来ました」とお気に入りのフランス料理店を訪れたことを説明。「まずは赤ワインで乾杯」とつづり「結婚指輪の赤いルビーとマッチしてる」とコメントした。続けて、料理