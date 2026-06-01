豪華声優陣も駆けつけたオープニング・セレモニーオープニング・セレモニーでは、主人公・フリーレン役の声を務める、種粼敦美さんと、勇者ヒンメル役の岡本信彦さんが名台詞とともに登場！高らかに開幕を宣言し、盛大な幕開けとなりました。今回の目玉である新アトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」を事前に体験したお二人からは、以下のような感動の声が寄せられました。●種粼さん