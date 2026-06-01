オープニング・セレモニーでは、主人公・フリーレン役の声を務める、種粼敦美さんと、勇者ヒンメル役の岡本信彦さんが名台詞とともに登場！高らかに開幕を宣言し、盛大な幕開けとなりました。

今回の目玉である新アトラクション「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」を事前に体験したお二人からは、以下のような感動の声が寄せられました。

●種粼さん

フリーレンたちと同じ空間にいるというだけでも胸がいっぱいでしたが、フェルンが撃ち抜いた一枚岩との距離感や、きれいな花畑を生み出す魔法を目の前で見た瞬間など、涙がこみ上げてくる場面が何度もありました。作品の世界に入り込んだようで、視覚も聴覚も、五感すべてが喜んでいました！

●岡本さん

アニメに登場する街並みや風景が再現されており、VRなどとは違う、アニメの中に入っていく感覚がありました。僕たちと同じ背丈のシュタルクたちを目の前にして、「フリーレンたちと生きている」と感極まりました。ヒンメルの像周辺に花畑を生み出す魔法があまりに美しく、思わず息をのむばかりで…涙が出そうになりました。

「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」は、自身の足で歩いて巡り、全身で物語の世界に没入できる、ウォークスルー型の新アトラクションです。各部屋には、作品の印象的なシーンを思い起こさせるセットや小道具が丁寧に表現されており、細部までリアリティを追求した空間が広がります。エリアごとに用意された装飾やアイテムも精巧に仕上げられており、作品の世界観を余すところなく堪能できます。最新技術を駆使した映像、照明、音響によって『葬送のフリーレン』で描かれている“魔法のある世界”が臨場感たっぷりに再現され、まるで作品の中に入り込んだかのような体験を楽しむことができます。

魔法都市・オイサーストにたどり着いた旅人であるゲストは、フリーレン、フェルン、シュタルクの一行と出会い、大陸魔法協会の魔導書書庫へと誘われます。そこでフリーレンが書庫で見つけた「過去を追体験する魔法」によって、フェルンとの出会いや、勇者・ヒンメル一行とのこれまでの“旅の記憶”にふれていく、というストーリーです。

映し出される迫力満点のアニメ映像に加え、ゲスト自身が魔法を操ることができる参加型の演出によって、作品世界にどっぷり浸ることができます。“人を知るため”に旅をするフリーレンの感動の物語に心が揺さぶられる体験をぜひ！

■葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜

期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）

開催場所：ステージB

また、ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドでは「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜」がスタート。オリジナルストーリーが展開される本アトラクションでは、フリーレンたちとともにスリリングな空の旅へと出発します。仲間たちの声や、主題歌が響き合い、テンションがあがること間違いなしです！

■葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜

期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）

開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

新たなテーマレストラン「葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜」も期間限定でオープンしています。作品の世界に存在する、町のレストランをイメージした店内には、食事を楽しみながらくつろぐフリーレン、フェルン、シュタルクの姿も！まるで彼らと同じ空間を共有しているかのような特別な体験が味わえます。

「フリーレンのビーフプレート〜赤ワイン香るデミグラスソース〜」3500円

各キャラクターの好物をモチーフにしたメニューは、プレート料理やスイーツ、ドリンクとさまざま。作品のシーンを思い浮かべながら味わうことで、より一層おいしさが引き立ちます。

中でも注目は大食いなフリーレンが食い貯めしていたビーフステーキがメインのプレート。花畑を模したミモザサラダ、杖を模したパン、ポテトなどが添えられ、ドリンクがセットになったボリューム満点の一品です。

「ヒンメルのオムレツプレート」2800円

ヒンメルの好物であるオムレツがメインのプレート（写真）や、アイゼンとハイターをイメージした「アイゼン＆ハイターのハンバーグとフィッシュ＆チップスプレート」2800円などもスタンバイ。

左から「花香る フリーレンのホワイトソーダ（フリーレンコースター付き）」800円、「シュタルクのショコラ＆ラズベリーケーキ」1000円、「フェルンのチェリー＆ブルーベリーパフェ(蝶のスプーン付き）」2200円

ドリンクやスイーツもバラエティ豊か。冒険する仲間たちや作中の印象的なシーンをモチーフにした、見た目にも楽しいラインナップが揃います。さらに持ち帰り可能なコースターやスプーンなどのオリジナルアイテムも用意されているので、来店記念にぜひゲットしてみてくださいね！

■葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜

期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）

開催場所：ロストワールド・レストラン

旅の思い出に浸れるパーク限定グッズもチェック

『葬送のフリーレン』のオリジナルグッズを取り揃えたスペシャルストアも登場！カチューシャやぬいぐるみをはじめ、アパレル、小物、アクセサリーなど、多彩なアイテムが勢ぞろいしています。

「カチューシャ」3600円

パークの定番、カチューシャにフリーレンとヒンメルが登場。ちょこんと座ったフリーレンがかわいらしい！勇者一行が見たあの花畑をイメージした花の飾りも付いています。

「ぬいぐるみキーチェーン」2900円

「蒼月草」をイメージした花冠を付けたヒンメルがぬいぐるみチェーンに。思わずパークに連れて歩きたくなるアイテムです。

「クッション」5200円

ミミックのクッションで、作中の定番おもしろシーンを再現！？

「ジャケット」9900円

ジャケットは、フリーレンになりきりたいファンのマストアイテム。ディティールを精彩に再現しています。

「カバー付きノート」3000円

魔導書のデザインをモチーフにしたカバー。日記帳やメモノートに取り付けて持ち歩くことができます。

ほかにも、アクセサリーやチャームなど、世界観たっぷりのアイテムはまだまだたくさんあるので、ぜひショップでチェックしてみてくださいね！

期間：2026年5月29日（金）〜

販売場所：シネマ・4D・ストア

「ユニバーサル・クールジャパン 2026」をひときわ盛り上げる『葬送のフリーレン』の世界、いかがでしたか？ 原作ファンはもちろん、作品が気になっている方の"入門体験"としても楽しめる内容です。フォトスポットも各所に点在しているので、ぜひ写真とともに、思い出をたくさん残してみてくださいね！

Text・撮影：フジタイコ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

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書・紫舟

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

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