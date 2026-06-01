【Claw 8 EX AI+】 6月1日 発表 MSIは6月1日、ポータブルゲーミングPC「Claw 8 EX AI+」を発表した。発売時期や価格は未定。 台湾にて開催されているアジア最大規模のコンピュータ見本市「COMPUTEX 2026」にて、MSIのポータブルゲーミングPC「Claw」シリーズの新モデルが発表。世界で初めて「Intel Arc G3 Extreme」プロセッサーを搭載し、グラフ