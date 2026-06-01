現地5月31日、フランス・シャンティイ競馬場で行われた仏ダービー（G1・芝2100m）は、ライアン・ムーア騎乗のコンスティテューションリバーが優勝。エイダン・オブライエン厩舎勢が1〜3着を独占する圧巻の結果となった。 勝ったコンスティテューションリバーはウートンバセット産駒。道中は外目を追走しながらもスムーズに流れへ乗ると、直線では同厩舎のホークマウンテン、モントリオールとの追い比べを制して抜け出した。勝