◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手がピンチを救ってくれたアレックス・ベシア投手に感謝のハグをしました。今季10登板目の先発マウンドにあがった佐々木投手は2回に、先頭で打席に迎えたアレク・ボーム選手の先制ホームランを被弾するも、3回のマウンドでは、メジャートップの22本塁打を放つカイル・シュワーバー選手から2打席連続三振を奪うなど三者凡退の好投を披露し