◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの佐々木朗希投手がピンチを救ってくれたアレックス・ベシア投手に感謝のハグをしました。

今季10登板目の先発マウンドにあがった佐々木投手は2回に、先頭で打席に迎えたアレク・ボーム選手の先制ホームランを被弾するも、3回のマウンドでは、メジャートップの22本塁打を放つカイル・シュワーバー選手から2打席連続三振を奪うなど三者凡退の好投を披露しました。さらにその後も5回まで三者凡退のイニングを続けます。しかし、6回に先頭からも空振り三振を奪うも、後続にはエラーが絡んで出塁を許すと、トレー・ターナー選手からもヒットを浴び、1アウト1、2塁。ここで降板となりました。

2番手を託されたベシア投手は、四球で1アウト満塁のピンチを招きます。佐々木投手もベンチから心配した表情を浮かべつつ、2アウト目を取ると頭の上で手をたたき喜びます。そして、ベシア投手が次打者をサードゴロで打ち取るとマウンドでほえるベシア投手に呼応して佐々木投手もベンチで絶叫。

ベンチに戻ってきたベシア投手に対し佐々木投手はハグで感謝を伝えました。ベシア投手は一通りハイタッチを終えると、安心して肩の力が抜けた佐々木投手の肩をもみねぎらうと、ふたたびハグで喜びを共有しました。