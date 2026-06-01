イラスト：飯田ともき 2023年に本コーナーで「普段使っているパソコンのOSは？」をお聞きしていますが、その時の結果はWindowsが63.9％、macOSが28.3％、その他が7.8％でした。いま同じ質問をしたら、その勢力図は変わっているでしょうか。 今回は“スマホ”について聞いてみたいと思います。撮影性能が上がってきているため、カメラとして日常利用している方も多いことでしょう。しかしそれ以外にも、編集や素