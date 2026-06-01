楽天グループは、旅行予約サービス「楽天トラベル」で、自治体の旅行支援クーポンを新たに3自治体追加し、6月1日から配布を開始する。2026年度の政府による重点支援地方交付金を活用した取り組みで、楽天トラベルで4月〜6月に旅行クーポンを発行する自治体数は前年同期の約2倍に拡大している。6月1日に新たにクーポンを発行するのは、岩手県（最大15,000円割引）、宮崎県（30％割引）、香川県こんぴら町（最大10,000円割引）の3自