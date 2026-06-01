楽天グループは、旅行予約サービス「楽天トラベル」で、自治体の旅行支援クーポンを新たに3自治体追加し、6月1日から配布を開始する。

2026年度の政府による重点支援地方交付金を活用した取り組みで、楽天トラベルで4月〜6月に旅行クーポンを発行する自治体数は前年同期の約2倍に拡大している。

6月1日に新たにクーポンを発行するのは、岩手県（最大15,000円割引）、宮崎県（30％割引）、香川県こんぴら町（最大10,000円割引）の3自治体。さらに秋田県（最大12,000円割引）も同日に追加配布を開始する。

これにより6月1日時点では、静岡県伊東市（最大5,000円割引）、岐阜県下呂市（4,500円割引）、島根県・萩石見空港（最大12,000円割引）、新潟県（20％割引）、東京都八丈島（最大9,000円オ割引）、佐賀県（20％割引）、千葉県鴨川市（最大10,000円割引）、長崎県しま旅（最大6,000円割引）、岡山県湯原温泉（最大4,000円割引）、和歌山県白浜町（最大9,000円割引）、島根県松江市（最大6,000円割引）、福岡県（最大6,000円割引）、鹿児島県（20％割引）を合わせた17自治体で、クーポンを展開する。

自治体クーポンは楽天トラベルや各宿泊施設が独自に提供するクーポンと組み合わせて使用できる。各自治体によって利用条件が設けられている。