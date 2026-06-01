ドン・キホーテ」などを運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、新たなプライベートブランドのパッケージを白黒にします。中東情勢による原材料の高騰やインク不足にも対応したい狙いです。今月から「ドン・キホーテ」など全国のおよそ670店舗で新たに展開されるプライベートブランドは、パッケージが白黒になります。白黒包装にすることで印刷代を削減したほか、物流の見直しなどで低価格を実現し